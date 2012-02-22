Крымскую милицию возглавил земляк Президента

Верховный совет Крыма утвердил генерал-майора милиции Михаила СЛЕПАНЕВА в должности начальника Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Крыму.

М.СЛЕПАНЕВ таким образом избавился от приставки «исполняющий обязанности», с которой он работал почти два месяца.

Как передает корреспондент УНИАН, за согласование предложенной МВД кандидатуры главного милиционера Крыма проголосовали 85 из 88 парламентариев сегодня на пленарном заседании. Всего в парламенте Крыма 100 депутатов.

М.СЛЕПАНЕВ занял должность полковника Сергея РЕЗНИКОВА, который работал начальником крымской милиции полгода, а в декабре 2011 года возглавил ГУ МВД в Одесской области.

Уроженец Славянска Донецкой области М.СЛЕПАЕВ до назначения в Крым возглавлял управление МВД в Николаевской области.

Кроме того, парламент Крыма сегодня назначил Дмитрия ТАТАРОВА председателем Республиканского комитета по охране окружающей природной среды Крыма вместо подавшего в отставку в феврале Евгения БУБНОВА, а председателем Рескомитета по охране культурного наследия назначена Лариса ОПАНАСЮК вместо подавшего в отставку в декабре 2011 года Сергея ТУРА.

Уроженец Макеевки Донецкой области Д.ТАТАРОВ с мая 2010 года работал первым зампредседателя Рескомприроды.

Крымчанка Л.ОПАНАСЮК с декабря 2011 возглавляла Реском по охране культнаследия с приставкой и.о.