Комитет по свободе слова поддержал кандидата на председательство

Комитет ВР по вопросам свободы слова и информации поддержал кандидатуру Стеця на должность председателя

Киев. 21 февраля. УНИАН. Комитет Верховной Рады Украины по вопросам свободы слова и информации поддержал кандидатуру члена фракции НУ-НС Юрия СТЕЦЯ на должность председателя этого комитета.

Как сообщили УНИАН в комитете, за кандидатуру Ю.СТЕЦЯ проголосовали все присутствующие на заседании народные депутаты от НУ-НС, «БЮТ-Батьківщини», Партии регионов и КПУ.

Как сообщалось, проект постановления № 10029 о внесении изменений в постановление Верховной Рады «Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей, членов комитетов Верховной Рады Украины шестого созыва и избрании председателя, первого заместителя, заместителей председателя, секретаря и членов Специальной контрольной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам приватизации» был зарегистрирован в парламенте 9 февраля народным депутатом от НУ-НС Олесем ДОНИЕМ.

По словам О.ДОНИЯ, Ю.СТЕЦЬ как секретарь этого комитета имеет шансы быть избранным председателем комитета в сессионном зале ВР, учитывая еще и то, что должность председателя этого комитета традиционно зарезервирована за оппозицией.