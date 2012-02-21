ВР подкинула чиновникам кучу отговорок, если надо спрятаться от СМИ

Верховная Рада Украины отказалась принять в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в Закон Украины «Об информации» относительно обеспечения надлежащих условий для осуществления журналистами, работниками средств массовой информации профессиональной деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта проголосовали лишь 129 народных депутатов из 406, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроект был направлен на обеспечение права общественности на получение информации через СМИ, путем закрепления на законодательном уровне дополнительных гарантий, которые должны сделать невозможными случаи невыполнения органами государственной власти и местного самоуправления своих обязанностей, определенных ст. 26 Закона «Об информации», предотвратить практику создания субъектами властных полномочий, которые осуществили аккредитацию, искусственных препятствий профессиональной деятельности журналистов и работников СМИ, по мотивам участия в соответствующих мероприятиях лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана.

На законодательном уровне предусматривалось, что участие в публичных мероприятиях, в том числе и тех, что проводятся в соответствии с международными или другими специальными протоколами, лицами, относительно которых осуществляется государственная охрана, а также проведение таких мероприятий в помещениях органов государственной власти Украины и/или на объектах, относительно которых осуществляется государственная охрана, не является основанием для сужения обязанностей субъекта властных полномочий, предусмотренных статьей 26 закона.

В любом случае, орган государственной власти и местного самоуправления должен заранее извещать о месте и времени проведения сессий, заседаний, совещаний, брифингов и других публичных мероприятий, создавать условия для осуществления записи и передачи информации, проведения интервью, получения комментариев должностных лиц и тому подобное.