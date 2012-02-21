Балога жалуется, что его работу саботируют у Азарова и Литвина

Руководство Верховной Рады и Кабинета министров саботируют процесс создания системы экстренной помощи по единому номеру «112».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр чрезвычайных ситуаций Виктор БАЛОГА заявил на заседании Совета регионов.

Он напомнил, что законопроект, который является ключевым для обеспечения безопасности человека и приближает Украину к европейским стандартам, парламент одобрил в первом чтении.

Министр отметил, что законопроект о внедрении системы «112» сегодня полностью готов ко второму чтению.

«Его полностью поддерживает профильный комитет парламента, однако руководство Рады блокирует внесение проекта закона на второе чтение», - заявил В.БАЛОГА, отметив, что не имеет конкретно в виду председателя парламента Владимира ЛИТВИНА.

По его словам, в государственном бюджете на создание системы 112 предусмотрено 452 млн. грн., а необходимо 650 млн., но даже по тем средствам, которые были выделены, Кабинет министров до сих пор не утвердил порядок их распределения, хотя он полностью согласован с соответствующими министерствами.

"Мне непонятны причины саботажа системы «112» на уровне парламента и правительства. Зато ясно одно: это не государственная позиция", - подчеркнул В.БАЛОГА.

«Это ставит под угрозу введение первой очереди системы «112» к началу европейского первенства по футболу", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, перед этим на заседании Совета регионов В.БАЛОГА отказался выполнять распоряжение премьер-министра Николая АЗАРОВА. Когда во время выступления В.БАЛОГИ Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ покинул зал заседаний, министр в своем выступлении сделал паузу. После нескольких секунд тишины Н.АЗАРОВ попросил В.БАЛОГУ объяснить причину его молчания. В ответ министр сказал, что продолжит выступление после возвращения в зал Президента.

«Я хочу перед Президентом затронуть вопросы, которые волнуют министерство», - сказал В.БАЛОГА.