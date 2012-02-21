Попов: дополнительный миллиард из бюджета пойдет на соцзащиту киевлян

Свыше 1 миллиарда гривен дополнительных средств, полученных из государственного бюджета, пойдут на перестройку города и социальную защиту киевлян. Как сообщает сайт КГГА, об этом в эфире программы телеканала «Киев» сказал председатель КГГА Александр Попов.

«Мы постепенно решаем те проблемы, которые накапливались годами и требовали оперативного вмешательства, но по разным объективным и субъективным причинам не решались. Этот дополнительный миллиард гривен мы направим на объекты, которые требуют первоочередного финансирования. Кроме капитальных вложений на строительство дорог, мостов и жилья, я бы еще прибавил к этому финансированию строительства наших социальных объектов – детских садиков, школ, больниц», – отметил Александр Попов.

Он подчеркнул, что благодаря взаимопониманию столичной власти с правительством, в целом на протяжении 2011 года киевская казна получила дополнительно свыше 3 млрд. грн. из государственного бюджета. В 2012 году планируется продолжить эту практику взаимопомощи.

«В 2011 году мы сработали очень эффективно в плане развития экономики. Наши предприятия перевыполнили плановые показатели относительно уплаты налогов в государственный бюджет. А в соответствии с законодательством, если территориальная община эффективно работает и имеет соответствующие результаты, в частности, финансовые, она имеет возможность из этих средств получить дополнительные ресурсы в местный бюджет и распределить их в соответствии с потребностями. Таким образом, ежегодно мы можем направлять дополнительные ресурсы на социальную защиту малообеспеченных граждан и выплату муниципальных надбавок. Я считаю это хорошим стимулом, чтобы работать лучше и эффективнее, развивать экономику города», – подчеркнул председатель КГГА.