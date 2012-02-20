В Европе считают, что Молдова обогнала Украину

Молдова достигла большего продвижения в реализации Плана действий по либерализации визового режима с Европейским Союзом, чем Украина.

Об этом пишет эксперт польского Центра восточных исследований (OSW, Варшава) Рафал САДОВСКИ в обзоре, которым владеет УНИАН.

Он ссылается на данные обнародованного в начале февраля доклада Европейской комиссии, в котором оценивается реализация планов относительно внедрения безвизового режима обеими странами.

"Молдова практически полностью реализовала задачу в сфере безопасности документов, а остальные задачи близкие к реализации. В то же время прогресс Украины в большинстве сфер оценили как "ограниченный" (за исключением вопроса борьбы с нелегальной миграцией, относительно которой принято соответствующее законодательство)", - заметил эксперт.

Р.САДОВСКИ назвал самыми большими проблемами Украины в реализации первого этапа подписанного осенью в 2010 году плана действий относительно внедрения безвизового режима отсутствие законодательства о биометрических документах, достаточной координации действий между органами государственной власти, полноценного антидискриминационного законодательства, а также недостаточный прогресс в борьбе с коррупцией.

"В случае Украины ключевой проблемой является отсутствие политической воли для внедрения изменений. Киев хочет получить визовую либерализацию с ЕС за только имитации действий (принятие законодательства, которое позже не будет воплощено в жизнь)", - считает польский эксперт.

Он также заметил, что реализации Плана действий по либерализацию визового режима мешают конфликты в самой украинской власти, среди которых противоречия относительно принятия закона о биометрических паспортах. Р.САДОВСКИ напомнил, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в октябре прошлого года ветировал соответствующий закон, а новую редакцию данного закона подготовили отдельно Министерство юстиции и Партия регионов.

"Одновременно появляются сообщения, что каждый из этих проектов выгодный для разных компаний, которые могут производить биометрические паспорта", - заметил эксперт.

Он добавил, что Украина и Молдова заявляли о намерениях выполнить первые этапы планов действий относительно внедрения безвизового режима с ЕС до 2012 года.

Как сообщал УНИАН, Украина начала переговоры с ЕС о внедрении безвизового режима для своих граждан с 2008 года.

Евросоюз представил Украине План действий по либерализации визового режима на саммите в ноябре 2010 года. Выполнение Плана действий должно стать основанием для отмены визового режима между Украиной и ЕС. План состоит из двух этапов: подготовка необходимого законодательства и реализация реформ, а его положения касаются четырех сфер: безопасности документов, нелегальной миграции, безопасности общественного порядка и гражданских прав и свобод.

В октябре 2010 года Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявлял о намерении реализовать первую часть плана до июля 2011 года.

3 февраля 2012 года глава государства заявил, что за полтора-два месяца Украина завершит выполнение первого этапа Плана действий по либерализации визового режима с Евросоюзом.