На Канарах затонули украинские моряки

У берегов испанского острова Тенерифе (Канарские острова) затонуло судно, на борту которого находились граждане Украины, сообщает телеканал "Интер". Среди одиннадцати членов экипажа были шесть украинцев. Четверых украинских граждан удалось спасти, один погиб, поиски еще одного продолжаются.

Как сообщил консул Украины в Испании Анатолий КОВАЛЬ, затонувшее судно шло с грузом цемента с Тенерифе в Лас-Пальмас. "Из-за смещения груза судно накренилось. Выровнять ситуацию экипажу не удалось, и судно перевернулось. Из-за такого быстрого затопления судна не был выброшен ни радиомаяк, ни подан сигнал бедствия. То есть, только тогда, когда судно не пришло в порт назначения, его начали искать", - цитирует украинского консула Газета.ру.

По его словам, были спасены девять членов экипажа за исключением двух граждан Украины. В субботу было найдено тело старшего помощника, поиски другого члена экипажа продолжаются. "Но надежды на то, что он остался в живых, очень малы", - сообщил А.КОВАЛЬ.