Львовский горсовет: есть лишь один способ избавиться от авторитарного президента

Депутаты Львовского городского совета просят Верховную Раду Украины рассмотреть законопроект об импичменте Президента Украины.

Как сообщил УНИАН председатель фракции ВО „Свобода” во Львовском городском совете Руслан КОШУЛИНСКИЙ, 16 февраля на сессии Львовского городского совета депутаты проголосовали за обращение в ВР „с требованием обеспечить реализацию конституционного права народа Украины и безотлагательно рассмотреть и принять проект закона «О порядке импичмента Президента Украины».

В тексте обращения, которое будет направлено в Верховную Раду Украины, отмечается, Львовского что „за два года пребывания у власти Виктора ЯНУКОВИЧА и его «команды», они довели народ до крайнего предела. Они отобрали у украинцев законные льготы, у предпринимателей - возможность зарабатывать на жизнь, у пенсионеров – возможность выжить, у всех жителей Украины – возможность жить в нормальном государстве. Изменив неконституционным образом Конституцию Украины, у народа фактически отобрали возможность влиять на власть. А потому импичмент – единственный способ избавиться от авторитарного Президента”.

Также депутаты отмечают то, что „поскольку практическая реализация импичмента невозможна из-за отсутствия четкого механизма в действующем законодательстве, принятие Закона Украины «О порядке импичмента Президента Украины» - первоочередная задача оппозиции”

„Законопроект об импичменте Президента уже внесен в парламент. Он призван обеспечить эффективность и прозрачность процедуры импичмента. Необходимо осознать, что ощущение абсолютной безнаказанности у действующего Президента и его преступлений против народа - это в большой мере следствие невозможности реализовать процедуру импичмента. А потому, мы обращаемся к Верховной Раде Украины с требованием обеспечить реализацию этого конституционного права для народа Украины! Безотлагательно рассмотреть и принять проект Закона Украины «О порядке импичмента Президента Украины», - говорится в тексте обращения, переданного УНИАН.