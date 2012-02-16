Киселев говорит, что Яценюк капризничает

Ведущий программы «Большая политика» на телеканале «Интер» Евгений КИСЕЛЕВ хочет видеть в своей программе в пятницу, 17 февраля, представителей украинской и российской оппозиции.

Об этом он сказал в комментарии УНИАН.

По его словам, в гости приглашен известный российский оппозиционер Владимир МИЛОВ.

Е.КИСЕЛЕВ подчеркнул, что в программу приглашен также лидер ПАРТИИ “Фронт Перемен” Арсений ЯЦЕНЮК.

“Мы хотели поговорить с Арсением ЯЦЕНЮКОМ на сей раз, поскольку он все громче заявляет о себе, как о возможном лидере оппозиции в отсутствие Юлии ТИМОШЕНКО”, - пояснил Е.КИСЕЛЕВ и добавил: “Но Арсений Петрович что-то капризничает. Ответа не дает, говорит, что его надо за месяц в эфир приглашать. Но согласитесь, для политической программы, которая выходит в еженедельном формате и следует за событиями, за информационными поводами, требовать такое, по меньшей мере, странно”.

“Тем не менее, ждем, надеемся, что он все-таки примет наше приглашение”, - сказал Е.КИСЕЛЕВ. “Он капризничает. Звезды капризны, что в политике, что в шоу-бизнесе”, - добавил он.

Он подчеркнул, что к А.ЯЦЕНЮКУ сейчас много вопросов и по подготовке к выборам в Верховную Раду Украины, в частности, о тактике оппозиции, о ходе переговоров по поводу расспределения округов между кандидатами от оппозиционных партий.

“Да и, по сути дела, господин ЯЦЕНЮК уже потихонечку начинает свою президентскую кампанию к 2015 году. Об этом тоже много вопросов”, - подчеркнул Е.КИСЕЛЕВ.

Он также сообщил, что в программе будет репортаж из США о жизни и смерти Уитни Хьюстон.

По словам Е.КИСЕЛЕВА, кроме того, будет обсуждаться предстоящая премьера украинско-российско-немецкого фильма “Четыре дня в мае”, который, “судя по всему, может стать большим и шумным событием в мире кино, поскольку фильм о войне, о политике”. По его словам, гостями будут актеры, снявшиеся в этом фильме, - Алексей ГУСЬКОВ, Андрей МЕРЗЛИКИН.

Е.КИСЕЛЕВ, говоря о своей программе, подчеркнул: «Я в последнее время не люблю, когда нас называют ток-шоу». По его словам, программа уже давно вышла за эти рамки, поскольку в ней много информации, интервью, репортажей.