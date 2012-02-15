Минздрав: Тимошенко разрешила всей комиссии заглянуть в конверт от немцев

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, которую со вчерашнего дня обследует медкомиссия с участием иностранных врачей, дала согласие на то, чтобы с выводами немецких специалистов ознакомились все члены комиссии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила руководитель медкомиссии, первый заместитель министра здравоохранения Украины Раиса МОИСЕЕНКО во время брифинга, который состоялся сегодня вечером у Качановской колонии.

По ее словам, позднее начало медобследования сегодня связано с тем, что Ю.ТИМОШЕНКО решала, разрешить ли другим участникам комиссии ознакомиться с выводами немецких врачей, которые оставили их в конверте.

Председатель комиссии сообщила, что Ю.ТИМОШЕНКО дала на это свое письменное согласие, после чего около 17:00 канадские и украинские специалисты продолжили обследование осужденной.

При этом Р.МОИСЕЕНКО отметила, что предварительные выводы немецких врачей из клиники "Шарите - университетская медицина, Берлин» (ФРГ) «мало чем отличаются от предварительных выводов украинских специалистов».

Отвечая на вопрос журналистов о том, будут ли обнародованы результаты работы международной медицинской комиссии, Р.МОИСЕЕНКО сказала, что осужденной Ю.ТИМОШЕНКО будут переданы заключения специалистов, а «дальше она будет решать самостоятельно, что с ними делать».

Начальник медицинского управления Государственной пенитенциарной службы Украины Евгений ПОЛЯКОВ сообщил на брифинге, что на время обследования Ю.ТИМОШЕНКО к ней не будут допускать ни адвоката, ни ее дочь Евгению.

По его словам, такие меры необходимы для обеспечения безопасности членам медицинской комиссии.