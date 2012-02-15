«Афганцы» повернулись спиной к власти в ответ на систематическое неуважение

Заместитель председателя правления ВОО "Никто кроме нас" Владимир СЕРДЮК заявляет, что сегодня представители его организации повернулись спиной к власти, которая уже давно повернулась спиной к воинам-афганцам.

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН, комментируя сегодняшний поступок представителей его организации, которые повернулись спиной к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ во время возложения им цветов к памятнику воинам-интернационалистам, проходившему в Киеве по случаю очередной годовщины вывода советских войск из Афганистана.

«Мы повернулись спиной к власти, к системе, которая существует 20 лет по отношению к нам, как повернулась к нам спиной, ко всем ветеранам и систематически нарушает свои обязательства перед ними», - сказал В.СЕРДЮК.

Он заверил, что эта акция не планировалась заранее, а возникла спонтанно: «Никакой подготовки не было, мы пришли к памятнику, а нас отгородили забором».

По словам В.СЕРДЮКА, сегодняшний праздник больше принадлежит им, чем представителям власти, в том числе Президенту. Более того, сказал он, представители ВОО «Никто кроме нас» уверены, что В.ЯНУКОВИЧ «должен был сначала почтить своим вниманием живых ветеранов, а затем чествовать мертвых».

По информации ряда СМИ, ветераны-афганцы уже в 8.00 собрались возле памятника воинам-интернационалистам в Киеве. Однако подойти к монументу они не могли, потому что дорогу перегородило металлическое ограждение и сотрудники охраны В.ЯНУКОВИЧА. В результате воинам-афганцам пришлось около 1,5 часов стоять на морозе, ожидая появления главы государства, который задерживался. Ветераны выстроились приблизительно в 50 м от памятника. Когда приехал В.ЯНУКОВИЧ, они по команде командиров развернулись к Президенту спинами.

Афганцы смогли возложить цветы к памятнику только после отъезда В.ЯНУКОВИЧА.