Портнов убеждает, что новые судьи не зависят от Банковой

В присутствии Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА впервые приняли присягу судьи, избранные по новой системе.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на торжественной церемонии, В.ЯНУКОВИЧ выразил убеждение, что работа новоназначенных судей станет ярким примером служения интересам украинского народа, а каждое их решение будет утверждать веру граждан в справедливость отечественного правосудия.

«Сегодня судьями становятся лучшие юристы, которые способны профессионально и ответственно вершить правосудие, и которые глубоко осознают, что за каждым принятым решением стоят судьбы конкретных людей», - подчеркнул Президент.

Он заметил, что за последний год в Украине в корне реформирована судебная система, в соответствии с лучшими европейскими стандартами.

По его словам, следующим шагом в сфере перестройки системы отбора судей должно стать внедрение специальной подготовки кандидатов на должность судьи. «Такой шаг позволит будущим судьям глубже овладеть навыками профессии, усовершенствовать свои знания и перевести их из теоретической плоскости в практическую», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он считает, что именно профессионализм судей является главной составляющей в построении в Украине справедливого и честного суда, действующего согласно закона и защищающего права каждого гражданина. Достижение этой цели зависит в значительной степени и от дальнейшего реформирования действующего законодательства Украины.

«Считаю, что весомым вкладом в построение Украины как правового государства станет внедрение качественно новой системы правовых средств защиты человека, общества и государства от криминальных правонарушений, а также усовершенствование процедуры уголовного судопроизводства», - отметил он.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что для достижения этих целей им был внесен на рассмотрение парламента новый Уголовно-процессуальный кодекс Украины. «Парламент в ближайшее время примет этот долгожданный и необходимый для украинского общества документ», - заверил Президент.

Заместитель главы Администрации Президента Андрей ПОРТНОВ объяснил журналистам после церемонии, что сегодня приносили присягу судьи, прошедшие через новую независимую, анонимную систему оценивания. Он напомнил, что в соответствии с обновленным законом о судоустройстве была существенно изменена Высшая квалификационная комиссия судей, которая согласно рекомендациям Венецианской комиссии, была сформирована самими судьями на их съезде.

В переходных положениях нового закона о судоустройстве начинается новая процедура назначения судьи. Так, напомнил А.ПОРТНОВ, высшая квалификационная комиссия судей может рекомендовать только тех судей, которые прошли специальную подготовку в Национальной школе судей, созданной согласно закону о судоустройстве и статусе судей.

«За последние полтора года, после того как глава государства положил начало реформе, в Администрации Президента не было проведено ни одного собеседования с кандидатами, и сто процентов судей, которые рекомендуются высшей квалификационной комиссией автоматически назначаются президентским указом», - сказал А.ПОРТНОВ.

«От Администрации Президента судьи не зависят потому, что 100% представлений Высшей квалификационной комиссии автоматически подписываются Президентом», - добавил он.