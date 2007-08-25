Зачем Луценко возвращается в парламент?

Лидер блока “Наша Украина – Народная самооборона” Юрий ЛУЦЕНКО утверждает, что возвращается в Верховную Раду с целью продолжения борьбы с коррупцией, которую он начал в должности министра внутренних дел.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на митинге в г. Корсунь-Шевченковский Черкасской области.

“Если кто-то верит, что я иду в парламент ради власти, я уже там был, иду туда, чтобы продолжить борьбу с коррупцией, “кучмизмом” и “кучменятами”, которую начал, находясь в должности министра внутренних дел”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Он напомнил, что за время его управления в МВД было разоблачено хищение бюджетных средств на сумму свыше 20 млрд. грн. Однако, по его словам, “в соответствии с действующим законодательством, уголовные дела, которые нарушены против государственных должностных лиц, должны расследоваться органами прокуратуры, которая, вместо доведения этих дел до логического завершения, прячет или закрывает эти дела”.

Поэтому, как сказал Ю.ЛУЦЕНКО, “если избиратели уже почувствовали сегодня рост своего благосостояния, как было обещано Партией регионов и ее лидером Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, они могут голосовать за эту политическую силу”.

В то же время он отметил, что лидеры блока “Наша Украина – Народная самооборона” никогда не обещали того, чего не могут выполнить, и сейчас, идя на досрочные выборы, просчитали свои возможности относительно улучшения социального состояния населения Украины.

При этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что “деньги у государства есть, но нет совести у политиков”, а поэтому, отметил он, “украденные у народа деньги нужно забрать у мафии”.