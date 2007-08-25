Во время выборов элемент игры, популизма, абсурдизма может дойти до максимума

Один из лидеров БЮТ, заместитель председателя Верховной Рады V созыва Николай ТОМЕНКО уверен, что возможная внеочередная сессия парламента будет напоминать предвыборное шоу.

Как передает корреспондент УНИАН, такую мнение он выразил сегодня журналистам в Черкассах.

По убеждению Н.ТОМЕНКО, “если мы хотим что-то сделать для украинского народа раз и навсегда, то это нужно делать после завершения избирательной кампании”. Потому что, объяснил он, “во время избирательной кампании элемент игры, популизма, абсурдизма в украинских условиях может дойти до максимальной планки”.

Н.ТОМЕНКО отметил, что во время избирательной кампании депутаты могут принять абсурдные решения. По его мнению, нельзя сейчас решать серьезные вопросы. “Во время выборов необходимо декларировать свою позицию, и после того, как украинский народ выразит свое доверие тем или иным политическим партиям, они должны выполнять свои обязанности – делать все добрые дела, которые обещали”, - сказал Н.ТОМЕНКО.

Он подтвердил, что БЮТ не будет принимать участие во внеочередной сессии 4 сентября, и просит другие “серьезные политические силы не превращать решение очень серьезных вопросов в предвыборное шоу”.

При этом он добавил, что даже не говорит о правовых основаниях для проведения этой внеочередной сессии, которые отсутствуют.

Как сообщал УНИАН, 23 августа председатель ВР V созыва Александр МОРОЗ заявил о созыве 4 сентября внеочередной сессии парламента.

По его словам, на внеочередной сессии могут быть рассмотрены законопроекты о внесении изменений в Конституцию, которые касаются отмены депутатской неприкосновенности, вопросы импичмента Президента, а также определение прав и функций органов местного самоуправления.

О.МОРОЗ также не исключил возможности рассмотрения на сессии вопросов относительно отмены льгот для чиновников.

Он напомнил, что, согласно Конституции, парламент прекращает свои полномочия с момента принятия присяги депутатами парламента нового созыва.