Наливайченко призывает ЮНЕСКО защитить Почаевскую Лавру

Общественно-политический деятель, экс-председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО направил обращение к генеральному директору ЮНЕСКО Ирине БОКОВОЙ с просьбой вмешаться в ситуацию относительно попытки исключить Почаевскую Лавру (Тернопольская область) из перечня зданий, не подлежащих приватизации, и включить Лавру в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

В обращении, текст которого имеется в распоряжении УНИАН, В.НАЛИВАЙЧЕНКО высказал мнение, что попытка исключить уникальный памятник мировой культуры, одну из крупнейших христианских святынь Украины Почаевскую Лавру из перечня зданий, которые не подлежат приватизации, угрожает утратой исторического наследия из-за «неконтролированного пользования зданиями», а также может привести к ограничению для людей посещать памятник по конфессиональному признаку.

Он напомнил, что по Закону Украины «О Перечне памятников культурного наследия, которые не подлежат приватизации» сооружения объекта культурного наследия национального значения Почаевской Свято-Успенской Лавры не могут быть приватизированы.

Однако, отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, в данный момент власти предпринимают шаги, направленные на смену статуса исторического памятника.

По словам В.НАЛИВАЙЧЕНКО, на рассмотрение парламента внесен ряд законопроектов относительно исключения Почаевской Лавры из перечня зданий, которые не подлежат приватизации, и относительно передачи объектов культурного наследия религиозным организациям. Он отметил, что в соответствии с этими законами появляется возможность передачи Почаевской Лавры в собственность конфессии Московского патриархата.

В обращении отмечается, что эксплуатация Украинской православной церковью Московского патриархата другого выдающегося памятника истории и архитектуры - Киево-Печерской Лавры, входящей в перечень культурного наследия ЮНЕСКО, показывает, что без надлежащей государственной опеки и внимания этот объект также может быть разрушен. «Так, в ночь на 8 октября 2007 года для проезда тяжелой техники на территорию Киево-Печерской Лавры были разрушены исторические ворота на въезде в Нижнюю Лавру», - приводит пример В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Истории известны случаи, когда власти государств в сотрудничестве с определенными религиозными организациями разрушали памятники, которые важны для всего человечества (к примеру, уничтожение Бамианских статуй Будды в Афганистане в 2001 году)», - говорится в обращении.

«В связи с преступной бездеятельностью государственных органов прошу Вас срочно обратиться в Кабинет министров Украины по поводу начала процедуры включения Почаевской Лавры в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Поскольку согласно статье 49 Закона Украины «Об охране культурного наследия» представление о внесении памятника в Список всемирного наследия осуществляет Кабинет министров Украины по рекомендации центрального органа исполнительной власти в сфере охраны культурного наследия и Украинского национального комитета Международного совета по вопросам памятников и выдающихся мест (ІКОМОС)», - отметил в своем обращении В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он выразил уверенность, что только таким образом удастся сохранить как историко-культурную ценность Лавры, так и ее общенациональную и общечеловеческую доступность.

Как напомнил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, до 2003 года комплекс зданий Почаевской Лавры входил в Кременецко-Почаевский государственный историко-архитектурный заповедник и находился в государственной собственности, однако в июле 2003 года, согласно распоряжению Кабинета министров, строения Лавры были изъяты из состава заповедника, а в декабре того же года состоялась передача комплекса сооружений Лавры в бесплатное пользование представителям УПЦ Московского патриархата.