Налоговую милицию ликвидировать пока не будут

Глава Государственной налоговой службы (ГНСУ) Украины Александр Клименко не видит возможностей сегодня отказаться от существования налоговой милиции.

«Я считаю, что налоговая милиция необходима. На мой взгляд, это такое же подразделение, как и другие подразделения налоговой службы. Пока у нас нет в стране высокой налоговой культуры, которая позволила бы сказать, что мы отказываемся от любого органа — аудита, налоговой милиции. Они сегодня необходимы», — заявил он в интервью ZN.UA.

Для примера Клименко приводит статистику по делам, которые открыли в налоговой милиции, и которые закончены и по ним возмещены убытки: 1350 дел в 2010 году и 1409 — в 2011-м.

По его словам, в 2007 году государству было возмещено 134 млн грн убытков, в 2008 году — 122 млн, в 2009-м — 167 млн, 2010-м — 233 млн и в 2011 году — 488 млн грн (поступают на казначейский счет). При этом за январь-2012 года уже поступило 112 млн грн возмещенных бюджету убытков, сообщил глава налоговой службы.

Напомним, что вопрос о том, что налоговую милицию необходимо ликвидировать, поднимался уже много раз как политическими деятелями, так и представителями бизнеса. Также и в Администрации президента ранее заявляли, что такого органа, как налоговая милиция, скоро вообще не будет, а оперативно-розыскную деятельность в налоговой сфере будут осуществлять исключительно МВД и СБУ.

В свою очередь в налоговой милиции обещают свести к минимуму общение с добросовестными налогоплательщиками, но «пугают» концентрацией своих подразделений в местах с высоким уровнем тенизации экономики.