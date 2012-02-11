Табачник с пониманием относится к критике Януковича

Министр образования и науки, молодежи и спорта Дмитрий ТАБАЧНИК с пониманием относится к критике Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в свой адрес.

Об этом он заявил в эфире программы «Большая политика с Евгением Киселевым» на телеканале «Интер» в пятницу вечером, комментируя заявление В.ЯНУКОВИЧА на открытии сессии Верховной Рады 7 февраля о том, что реформа образования является примером антиреформ.

«Я реагирую на критику положительно, потому что нет идеальных министров, нет идеальных концепций реформ и нет идеальных текстов законов», - сказал Д.ТАБАЧНИК.

По словам министра, если бы можно было в колбе вырастить идеального реформатора, то он бы написал абсолютно безгрешный проект закона, с которым были бы согласны абсолютно все.

Он отметил, что «у нас демократическая страна, и поэтому пожизненных назначений не бывает».

«Есть два выхода: сложить все и начинать переживать день и ночь и ждать, когда тебя уволят с работы, и есть второй выход – работать и стараться устранить те замечания, которые, безусловно, имеют место в работе любого человека», - заявил Д.ТАБАЧНИК.

Как считает министр, «переживать и ничего не делать – это самая ущербная позиция». Он напомнил, что 16 лет назад Президент Украины Леонид КУЧМА тоже «снял его с работы», что не мешает им почти 20 лет «поддерживать прекрасные отношения».

«Что касается порции критики, я могу сослаться на изречение известного деятеля, императора-философа Марка Аврелия, который говорил: я критикую и наказываю только тех префектов, кого еще надеюсь исправить», - отметил Д.ТАБАЧНИК.

Как сообщал УНИАН, 7 февраля в ходе выступления во время открытия 10-й сессии парламента шестого созыва Президент В.ЯНУКОВИЧ назвал реформу высшего образования примером того, как не нужно проводить реформы.

Он подчеркнул, что нельзя начинать реформы в отдельных отраслях гуманитарной сферы без четкой концепции этих реформ и их законодательного воплощения.

«Антипримером может быть реформа высшего образования. Повторяю – антипримером. Правительство начало реорганизацию высших учебных заведений раньше, чем определило соответствующим законом, какими должны быть новые принципы их функционирования, что привело к разным проблемам», - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Поэтому, по словам Президента, принятие закона о высшем образовании является первоочередной задачей. Но он, по его мнению, не должен консервировать существующее положение вещей. «Должны быть радикальные изменения в направлении автономии высших учебных заведений на принципах административного и экономического самоуправления, сочетание образования с научной и практической деятельностью», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Он считает, что через механизм государственного заказа образование должно гибко реагировать на потребности экономики, а поэтому должно быть заложено постоянное взаимодействие вузов с работодателями.