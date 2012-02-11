Литвин: Украина стала заложником проблемы Тимошенко

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что ситуация с Юлией Тимошенко в тупике и необходимо найти правовое решение. Об этом он сказал в эфире Шустер Live.



По его словам, «Украина стала заложником проблемы ТИМОШЕНКО и Европейское сообщество стало тоже заложником», в частности в вопросе подписания и ратификации соглашения об ассоциации. Он отметил, что «надо найти правовое решение». «А для этого нужно меньше махать руками, а больше шевелить мозгами», - добавил глава ВРУ.



В.ЛИТВИН считает, что «потенциал Тимошенко стоит направить на службу Украине».



«Я не хочу, чтобы она находилась в заключении", - отметил он. По его словам, нужно искать пути для решения вопроса.



Он отметил, что демарш оппозиции, которая при открытии сессии препятствовала выступлению Президента Украины, «это было хулиганское действие». Председатель ВРУ напомнил, что после этого должны были рассматриваться законопроекты, предусматривавшие декриминализацию статей 364 и 365 Уголовного Кодекса Украины, а такое противостояние не способствует договоренностям.



В.ЛИТВИН подчеркнул, что иногда складывается впечатление, что даже в оппозиционном лагере «нет желания, чтобы Тимошенко была на свободе, потому что она для тех, кто себя считает оппозицией, должна быть знаменем, неким символом и находилась в тюрьме, потому что места все поделили».