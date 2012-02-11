Королевская: Харьков снова стал столицей Украины

Народные депутаты Украины Наталья КОРОЛЕВСКАЯ и Евгений СУСЛОВ вместе с соратниками побывали на территории Качановской исправительной колонии в Харькове. Об этом сообщила журналистам Н.КОРОЛЕВСКАЯ, которая сегодня находится в Харькове.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСДП, по ее словам, во время визита в исправительное учреждение она пообщалась с его начальником Иваном ПЕРВУШКИНЫМ и передала посылку Юлии ТИМОШЕНКО.

«К сожалению, встретиться с Ю.ТИМОШЕНКО нам не удалось, ей разрешено свидание один раз в месяц. Поэтому мы не настаивали на встрече с ней, понимая, что Ю.ТИМОШЕНКО будет намного важнее встретиться со своей дочерью и родными», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она отметила, что одной из причин посещения Качановской колонии была необходимость убедиться в том, что Ю.ТИМОШЕНКО находится в приемлемых условиях и что к ней готовы допустить медицинский персонал из-за границы.

«Мы попросили передать Ю.ТИМОШЕНКО все те вещи, которые я получаю от людей во время поездок по регионам. Это рушники, детские рисунки, теплые вещи и письма, наполненные любовью к Юле», - отметила она.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что сегодня Харьков снова стал столицей Украины, поскольку именно здесь находится лидер украинской оппозиции. «Лидер той Украины, которая не готова мириться с беззаконием нынешнего режима, и готова бороться за свои права, за свою свободу. Мы не можем сломать эти стены, но мы можем сломать эту власть. Мы - вместе! И вместе мы - сила», - подчеркнула лидер УСДП.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром во время митинга у стен Качановской колонии, организованного Гражданским движением «Вперед!», общественные лидеры подписали Обращение украинских граждан к Парламентской Ассамблее Совета Европы о предоставлении Юлии ТИМОШЕНКО и Юрию ЛУЦЕНКО статуса политических узников.