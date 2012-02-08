Сикорский говорит, что Янукович ничего ему не обещал по делу Тимошенко
Информацию получает из разных источников
Министр иностранных дел Польши Радослав СИКОРСКИЙ заявляет, что не получал от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА никаких заверений относительно решения дела экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.СИКОРСКИЙ заявил, отвечая на соответствующий вопрос польского журналиста сегодня в Киеве.
«Нет. Никаких», - сказал Р.СИКОРСКИЙ.
Министр иностранных дел Польши сообщил, что выразил В.ЯНУКОВИЧУ свою обеспокоенность в связи с политическим конфликтом в Украине, который осложняет сближение Украины с Европейским Союзом.
В то же время, отвечая на вопрос о встрече с дочерью Ю.ТИМОШЕНКО Евгенией, Р.СИКОРСКИЙ не уточнил темы обсуждения, отметив, что Министерство иностранных дел Польши хочет получать информацию о деле Ю.ТИМОШЕНКО из разных источников. «Дочь госпожи ТИМОШЕНКО такую информацию предоставила», - сказал министр иностранных дел Польши.
Р.СИКОРСКИЙ также напомнил, что партия «Гражданская платформа», членом которой он является, входит в семью Европейской народной партии, как и партия «Батьківщина», которую возглавляет Ю.ТИМОШЕНКО.