Киевский губернатор похвалился самодостаточностью области

В Киевской области элеваторы могут принимать на хранение зерно не только из области, но и из других регионов Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК заявил во время сессии областного совета, отчитываясь о выполнении Программы социально-экономического и культурного развития Киевской области на 2011 год.

«В прошлом году был собран рекордный урожай зерновых за последнее столетие. Также в 2011 году в Киевской области было открыто 11 современных элеваторов. Поэтому сегодня у нас есть возможность дополнительно принимать на хранение зерно не только из области, но и из других регионов Украины», - сказал он.

При этом А.ПРИСЯЖНЮК отметил, что Киевщина – самодостаточная область, которая обеспечит зерновой продукцией весь столичный регион до следующего урожая.

«Сегодня в области сформирован объем региональных ресурсов продовольственного зерна, что составляет 60 тысяч тонн», - отметил он.

Также на заседании было поставлено в известность, что объемы производства продукции сельского хозяйства за прошлый год во всех категориях хозяйств Киевской области увеличился на 18,5%, в частности, валовой сбор свеклы составил почти 1,5 млн. тонн по сравнению с 2010 годом увеличился на 36%. По производству молока, мяса птицы и яиц Киевская область занимает первое место в государстве.