У Кличко назвали критерии для преемника Карпачевой

Партия «УДАР Виталия Кличко» призывает коллег по оппозиции совместно определить кандидата на должность Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, за которого проголосуют все народные депутаты от партий, подписавших Соглашение о совместных действиях Объединенной оппозиции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Это должен быть человек, который достойно будет выполнять возложенные на него Конституцией обязанность – парламентский контроль за соблюдением прав и свобод граждан. Избрать такого человека мы должны по тем критериям, которые определили для наших кандидатов на выборах и после них: порядочность, принципиальность, профессиональность, общественный авторитет и безукоризненная репутация», – считают в партии.

«Отмечаем, что человек, который будет осуществлять контроль за соблюдением прав человека, должен пользоваться поддержкой общественных организаций, быть способным сотрудничать с ними», – говорится в заявлении партии «УДАР».

При этом «УДАР» призывает провластные политические силы проголосовать за кандидатуру, согласованную Объединенной оппозицией. «Назначение на должность Уполномоченного по правам человека бывшего прокурора или другого представителя, близкого к действующей власти, не будет способствовать ни надлежащему выполнению таким Уполномоченным своих задачий, ни его авторитету, ни авторитету власти в Украине и за ее пределами. Это лишь укрепит негативные стереотипы относительно украинской власти, которые формируются вследствие ее наступления на права человека в Украине», - убеждены в партии «УДАР».

Как сообщал УНИАН, 7 февраля 2012 года истекает срок полномочий Уполномоченного ВР по правам человека Нины КАРПАЧЕВОЙ.

В соответствии с Законом «Об Уполномоченном Верховной Рады Украины по правам человека», омбудсман назначается на должность и освобождается от должности Верховной Радой тайным голосованием путем подачи бюллетеней. Кандидатов на эту должность имеют право предлагать 113 народных депутатов и председатель ВР.

Уполномоченный назначается сроком на пять лет, который начинается со дня принесения им присяги на сессии Верховной Рады Украины.

Н.КАРПАЧЕВА на должность омбудсмана избиралась трижды: в 1998, 2003 и 2007 годах.