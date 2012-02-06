Литвин не пожалеет времени, чтобы принять «совершенный документ»

В четверг, 9 февраля, Верховная Рада не меньше двух часов будет рассматривать проект Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции председатель ВРУ Владимир ЛИТВИН.

Он отметил, что данный вопрос будет рассмотрен «по полной процедуре», не меньше двух часов.

Как заявил В.ЛИТВИН, здесь не надо «демонстрировать скупость».

Он подчеркнул необходимость принять «совершенный документ», «чтобы не вышло так, как с Налоговым кодексом Украины, в который сейчас постоянно вносятся изменения».