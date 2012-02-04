Филарет о газе, Лавре и Януковиче
"Вот такой братский народ"
Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата ФИЛАРЕТ считает, что Россия несправедливо продает Украине газ по завышенным ценам.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера во время пресс-конференции.
“Вы знаете - проблема газовая, газовой трубы, проблема Крыма, повышение цены на газ вдвое по сравнению с Европой. Вот такой братский народ. Немцам продают дешевый газ, а братьям своим вдвое дороже. И говорят, что мы братья", - заявил патриарх ФИЛАРЕТ.
В то же время, по его убеждению, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на газовых переговорах отстаивает интересы украинского народа.
Предстоятель УПЦ-КП также категорически против передачи заповедников «Киево-Печерская Лавра» и «Почаевская Лавра» в подчинение УПЦ Московского патриархата.
По словам патриарха, он ознакомлен с соответствующей инициативой некоторых народных депутатов. «Мы категорически против этого. Эти депутаты не понимают последствий этой передачи», - сказал он.
Как отметил патриарх ФИЛАРЕТ, может возникнуть такая ситуация, что имущество Почаевской Лавры и Киево-Печерской Лавры будет принадлежать Московскому патриархату и РПЦ, тогда как сами эти храмы войдут в единую украинскую поместную церковь: «Поэтому мы будем выступать до конца и защищать Киево-Печерскую Лавру и Почаевскую Лавру и не дадим возможности передать в собственность национальные святыни украинского народа Российскому государству».
При этом патриарх ФИЛАРЕТ добавил, что если эти святыни станут собственностью Москвы, то украинских верующих вообще на порог не пустят.