Филарет о газе, Лавре и Януковиче

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата ФИЛАРЕТ считает, что Россия несправедливо продает Украине газ по завышенным ценам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил вчера во время пресс-конференции.

“Вы знаете - проблема газовая, газовой трубы, проблема Крыма, повышение цены на газ вдвое по сравнению с Европой. Вот такой братский народ. Немцам продают дешевый газ, а братьям своим вдвое дороже. И говорят, что мы братья", - заявил патриарх ФИЛАРЕТ.

В то же время, по его убеждению, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на газовых переговорах отстаивает интересы украинского народа.

Предстоятель УПЦ-КП также категорически против передачи заповедников «Киево-Печерская Лавра» и «Почаевская Лавра» в подчинение УПЦ Московского патриархата.

По словам патриарха, он ознакомлен с соответствующей инициативой некоторых народных депутатов. «Мы категорически против этого. Эти депутаты не понимают последствий этой передачи», - сказал он.

Как отметил патриарх ФИЛАРЕТ, может возникнуть такая ситуация, что имущество Почаевской Лавры и Киево-Печерской Лавры будет принадлежать Московскому патриархату и РПЦ, тогда как сами эти храмы войдут в единую украинскую поместную церковь: «Поэтому мы будем выступать до конца и защищать Киево-Печерскую Лавру и Почаевскую Лавру и не дадим возможности передать в собственность национальные святыни украинского народа Российскому государству».

При этом патриарх ФИЛАРЕТ добавил, что если эти святыни станут собственностью Москвы, то украинских верующих вообще на порог не пустят.