Янукович: мы столкнулись с вызовом, с которым не сталкивалась ни одна страна

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что Украина из-за высокой цены на газ столкнулась с такими вызовами, с которыми не сталкивалась ни одна другая страна.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на 48-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Президент отметил, что обеспечение энергетической безопасности является ключевой составляющей политики национальной безопасности любого государства. По его словам, за последние два года Украина, как никто другой, ощутила правдивость этого утверждения.

"Мы столкнулись с вызовом, с которым вряд ли сейчас сталкивается любая другая европейская страна", - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он напомнил, что в соответствии с крайне невыгодным для Украины контрактом от 2009 года наша страна должна платить непомерно высокую и экономически не обоснованную цену за газ в размере 416 дол. США за тысячу куб. м.

"При этом мы должны закупать в два раза больше топлива, чем нам нужно. Фактически, треть государственного бюджета Украины должна быть направлена на оплату энергоносителей", - сказал Президент.

Он также напомнил, что срок действия этого контракта – 10 лет, хотя раньше аналогичные договоренности пересматривались ежегодно.

"Пример Украины, как ничто другое, свидетельствует о необходимости консолидации наших совместных усилий по выработке четких, прозрачных и справедливых правил игры в энергетической сфере с целью достижения баланса интересов: Украины – как основного транзитера, интересов ЕС – как потребителя и России – как поставщика" - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

"Я искренне убежден, что именно от способности к нахождению компромисса в духе солидарности и взаимной экономической выгоды зависит будущее благополучие и процветание не только одной отдельно взятой страны, но и всего европейского континента", - добавил Президент.