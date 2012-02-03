Янукович слышал, что немецкие банки хотят в консорциум по ГТС

Немецкие банки выразили желание принимать участие в проектах, связанных с созданием консорциума по управлению украинской газотранспортной системой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ сообщил на пресс-конференции, рассказывая о своей встрече с представителями немецкого бизнеса в Мюнхене.

По его словам, немецкие банкиры выразили желание принять участие в процессе создания газотранспортного консорциума.

«Речь идет о том, что банки, возможно, будут посредниками между газовыми компаниями», - объяснил В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, Украина в переговорах с Россией настаивает на создании трехстороннего (Украина, Россия, ЕС) консорциума по модернизации и управлению ГТС. Россия пока не поддерживает такой вариант, настаивая на двустороннем (Украина, РФ).

В ЕС также поддерживают идею трехстороннего консорциума и ожидают согласия на это со стороны России.