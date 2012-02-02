Немыря утверждает, что Конгресс США готовит резолюцию по Украине

В настоящее время Конгресс США разрабатывает проект резолюции по Украине, в которую предлагается включить прямое требование об освобождении экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и других политзаключенных.

Об этом в эксклюзивном комментарии УНИАН сообщил заместитель главы партии "Батькивщина", экс-вице-премьер Григорий НЕМЫРЯ по итогам своих политических встреч в Вашингтоне (США).

"В одном из проектов этой резолюции содержится термин "политические заключенные", который до сих пор в США на политическом уровне употреблялся только по отношению к Беларуси. Впервые проект резолюции, который готовится в Конгрессе, содержит прямое требование о немедленном освобождении Юлии ТИМОШЕНКО и других бывших представителей правительства", - сообщил экс-вице-премьер.

Также Г.НЕМЫРЯ, говоря о замораживании контактов с Украиной на высшем уровне, отметил, что не связано с президентской кампанией в США. "Предвыборная ситуация в Америке не связана с этими процессами. Такой диалог не будет возможным до тех пор, пока в Украине не будут предприняты шаги по восстановлению всех демократических свобод, которые сейчас находятся под угрозой", - подчеркнул экс-вице-премьер.