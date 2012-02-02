Нардеп: за 20 лет в Украине никто не посчитал льготников

Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Валерий КОНОВАЛЮК настаивает на необходимости реформирования социальной сферы, одним из главных аспектов которого является внедрение общегосударственной автоматизированной системы и электронной социальной карты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата.

По словам В.КОНОВАЛЮКА, социальная сфера нуждается в безотлагательном реформировании, поскольку сейчас в Украине существует 2285 различных льгот, а из 21 млн. украинцев, которые их получают, - 77% нельзя назвать малоимущими; долг государства перед льготниками составляет 4 годовых бюджета страны; социальные расходы государства превышают 45 млрд. грн. в год.

«Печально, - отмечает В.КОНОВАЛЮК, - что спустя 20 лет в Украине никто не знает, какое количество льготников проживает в стране, как распределяются средства на социальную поддержку граждан. И выгодна ли такая ситуация Президенту, который обращал внимание на то, что процесс реализации реформ напоминает топтание на месте?».

При этом, по словам депутата, в государстве уже разработана автоматизированная система учета льготников и электронная социальная карта, и есть все возможности начать процесс их внедрения уже в ближайшее время. В.КОНОВАЛЮК подчеркнул, что к созданию новой информационной системы и прототипа социальной карты привлекались специалисты Института экономики НАН Украины, Министерства социальной политики, Национального банка Украины, Пенсионного фонда Украины.

Он отмечает, что «таким путем проходили многие страны Восточной Европы, наши соседи, которые сформировали новую систему социальной защиты. Опыт многих стран мира и заключения украинских экспертов говорит о том, что реализация проекта электронной социальной карты сделает процесс предоставления различных льгот гражданам адресным, прозрачным, сэкономит множество бюджетных средств, значительно сократит чиновничий аппарат и коррупцию».

«В результате реализации программы соцкарты удельный вес государственных средств, выделяемых на социальную защиту малоимущим слоям населения, должен увеличиться с 23% до 50%. Внедрение прозрачной системы распределения социальных льгот обеспечит экономию бюджета Украины от 5 млрд грн до 10 млрд грн ежегодно, а социальная помощь станет адресной», - уверен В.КОНОВАЛЮК. При этом государство сможет осуществлять полный контроль над расходованием бюджетных средств в социальной сфере, а не отдавать эту функцию на откуп местным чиновникам. Кроме этого, существенно сократится количество бюрократов, задействованных в нынешней схеме предоставления социальных выплат, а также уменьшится количество нуждающихся в соцпомощи за счет того, что многие «липовые» льготники утратят возможность получать помощь от государства, заявляет депутат.