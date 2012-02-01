В Луганске из-за мороза уже вузы закрываются
17:43, 01 февраля 2012Политика
1810 0
Занятия отменили до 13 февраля
В двух вузах Луганска из-за морозов приостановили занятия.
Об этом УНИАН сообщили в управлении образования и науки облгосадминистрации.
Так, в Луганском национальном аграрном университете занятия отменены до 13 февраля.
В Восточноукраинском университете им. В.Даля студенты не будут учиться до 5 февраля.
Кроме того, в Луганском государственном университете внутренних дел им. Дидоренко пары сократили до 1 часа.
В Луганском национальном университете имени Шевченко занятия продолжаются в обычном режиме.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter