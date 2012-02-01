Кожемякин: Тимошенко так плохо, что она и свое дело в руках не удержит

Экс-премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, которая содержится в Качановской исправительной колонии Харькова, в связи с плохим состоянием здоровья отказывается от ознакомления с материалами уголовного дела относительно корпорации «Единые энергетические системы Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове сообщил председатель парламентской фракции «БЮТ-Батькивщина», защитник Ю.ТИМОШЕНКО Андрей КОЖЕМЯКИН.

«Юлия Владимировна, у нее есть основания, чтобы отказаться от ознакомления с этим делом, потому что она по состоянию здоровья не может знакомиться с теми томами, которые приносят следователи в колонию. Она действительно по состоянию здоровья не может знакомиться с материалами дела. Есть физическая нагрузка, когда это делаешь. Она находится в лежачем состоянии. Когда она выздоровеет, ей станет лучше – она будет знакомиться. Она не может сидеть, листать и, соответственно, не может держать в руках. Одно дело - килограмма 3-4», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

Он подчеркнул, что в случае плохого состояния здоровья подсудимого отказ от ознакомления с материалами дела является законным. А.КОЖЕМЯКИН отметил, что на сегодняшний день состояние здоровья Ю.ТИМОШЕНКО не улучшилось, она, как и ранее, постоянно находится в кровати.

«Я не медик. Какие-либо детальные комментарии на этот счет я считаю с моей стороны неэтичными. Я не могу дать объективную оценку. Но я могу делать это визуально. Состояние здоровья ее с момента последнего сообщения защиты не изменилось. Со мной она разговаривала в лежачем положении», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.