Тимошенко надеется, что на этот раз НУ ”не будет действовать на два фронта”

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО убеждена, что ее Блоку и блоку “Наша Украина – Народная самооборона” для формирования нового правительства после досрочных выборов будет достаточно двух-трех дней.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила 21 августа на пресс-конференции в Черновцах.

Она отметила, что ее политическая сила и «Наша Украина» давно подписали соглашение о том, что “мы будем делать во власти и на тот случай, если будем в оппозиции”. «И я надеюсь, что наши союзники на этот раз не будут действовать на два фронта, а у них будет четкая позиция. И это позволит сформировать правительство за 2-3 дня», – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время она подчеркнула, что если БЮТ по результатам досрочных выборов получит 226 депутатских мандатов, то «для формирования коалиции и правительства ей понадобится один-два часа».

На вопрос корреспондента УНИАН, готов ли БЮТ быть в оппозиции, если не выиграет выборы, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что «в таком случае моей политической силе лучше и совестно будет находиться в оппозиции, чем входить в бандитскую коалицию с Партией регионов. Потому этого никогда не будет».

Говоря о необходимости отмены льгот для чиновников, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, что первое, что сделает новое демократическое правительство - «снова отберет льготы у экс-президента Леонида КУЧМЫ, которые ему вернул нынешний премьер Виктор ЯНУКОВИЧ». Лидер БЮТ надеется, что Президент Виктор ЮЩЕНКО поддержит этот шаг.

Ю.ТИМОШЕНКО также предупредила правительство В.ЯНУКОВИЧА, что она не будет настолько толерантна, как В.ЮЩЕНКО, и не допустит амнистии, а проверит все злоупотребления этого правительства. По ее словам, Счетная палата Украины сегодня фиксирует усиленные темпы нарастания злоупотреблений, в частности, 400 миллионов шахтерских и 32 миллиона просветительских денег использованы не по назначению. «И за это нужно будет кое-кому ответить», - добавила Ю.ТИМОШЕНКО.