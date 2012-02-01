Украина заплатила Washington Post 100 тыс. долл. за специальное приложение

В американской газете Washington Post впервые выйдет приложение об Украине, на которое из госбюджета выделено 100 тыс. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег ВОЛОШИН.

«Украина впервые в Washington Post делает такое мощное приложение. Как образец мы брали аналогичные приложения, которые делали Индия, Китай, Аргентина», - сказал он.

По словам О.ВОЛОШИНА, на реализацию этого проекта из бюджета выделено 100 тыс. дол.

Приложение будет состоять из шести полос.

«Указанный проект реализуется по инициативе посольства Украины в США, это нормальная практика», - сказал О.ВОЛОШИН.

«Если мы хотим быть позитивными в информационном пространстве, нам необходимо бы ежемесячно в одном серьезном издании делать такое приложение», - сказал он.