Кужель призывает «засыпать» Ефремова землей

Координатор общественного движения «Гражданское сопротивление» Александра КУЖЕЛЬ призывает украинцев послать председателю фракции Партии регионов Александру ЕФРЕМОВУ миллионы писем с землей в знак протеста против принятия закона «О рынке земель».

С таким призывом она выступила на своей страничке в Facebook.

Политик замечает, что 8 февраля начинается очередная сессия Верховной Рады Украины, и перед депутатами поставлена задача – любой цене проголосовать законопроект «О рынке земель».

«Последнее, что принадлежало нам, и где мы еще были хозяевами, – пойдет с молотка. Они отберут нашу землю за бесценок. А нас, как и сотни лет назад, пустят батраками и наймитами», - пишет А.КУЖЕЛЬ.

В знак протеста она предлагает послать письмо с «горсточкой своей земли» в адрес лидера провластной фракции.

Также пользователям социальной сети предлагается распространять листовку с обращением к соотечественникам движения Гражданское сопротивление.

«Последнее наше богатство и последнее, что мы можем назвать Украиной, – нашу землю – сегодня хочет отобрать у нас стая провластных мародеров. Они задумали самую грандиозную аферу ограбления Украинского народа: бандитский закон «О рынке земель», который с 8 февраля проголосует Верховная Рада, Запишите в свое сердце каждую «почвару», которая отдаст свой голос за то, чтобы все мы стали батраками и наймитами у бандитов, которые скупят украинскую землю за бесценок и станут феодалами планетарного масштаба. Украинская земля принадлежит народу!!! Ты сам должен решать ее судьбу!!! Останови оккупантов!!! Поддержи украинский народный земельный рефередум!!! Запакуй в почтовый конверт горсточку своей земли и пошли ее Верховной Раде: 01008, г. Киев, ул. г. Грушевского, 5, Верховная Рада Украины, председателю фракции Партии регионов ЕФРЕМОВУ А.С. Им мало сотен тысяч заграбастанных гектаров полей, лесов и частных заповедников… пусть миллионы конвертов с украинской землей накормят вволю!!!», - говорится в листовке.