В Нашей Украине рассказали о «грустном рекорде» власти
Кабмин вернет проверки без предупреждения?
Кабинет министров Украины намерен вернуть контролирующим органам право на проведение проверок предприятий без предупреждения.
Об этом заявил народный депутат, заместитель председателя политсовета партии «Наша Украина» Виктор МАТЧУК, сообщили УНИАН в пресс-службе партии.
По его словам, несмотря на все победные реляции власти о «формировании и поддержке» малого и среднего предпринимательства, за прошлый год из бизнеса ушли более 245 тысяч предпринимателей, которые прекратили свою регистрацию в Государственной налоговой службе Украины. По данным депутата, всего за 2011 год поставлен «печальный рекорд», потому что разница между количеством предпринимателей, которые прекратили свою деятельность, и количеством предпринимателей, которые подали заявления на регистрацию, составила 68,355 тыс. человек.
Однако в этом году власть может обновить даже это «сомнительное достижение», предупреждает В.МАТЧУК.
«Во-первых, несмотря на уменьшение количества предпринимателей, ГНСУ планирует в нынешнем году увеличить поступление от упрощенцев почти в два раза и довести общую сумму до 2 млрд. грн. Очевидно, что налоговики могут выполнить такие увеличенные обязательства лишь за счет усиления давления на бизнес», - убежден депутат.
Во-вторых, отмечает В.МАТЧУК, власть уже начала работать над созданием соответствующего инструментария. Как сообщил «нашеукраинец», 18 января в Верховную Раду от Кабинета министров поступил законопроект №9733 с малоприметным названием «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности продукции». Однако именно этим законопроектом под прикрытием заботы о защите прав потребителей предлагается вернуть контролирующим органам права на проведение проверок предприятий без предупреждения.
«Декларацией таких своих намерений и конкретными действиями нынешняя власть еще раз подтверждает, что она является властью олигархического капитала, которому предоставляет наибольшие преференции за счет фактического уничтожения малого предпринимательства», - подчеркнул В.МАТЧУК.