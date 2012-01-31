В Печерском суде взялись за 16-й том дела Луценко

Печерский районный суд Киева сегодня утром на своем очередном заседании продолжает знакомиться с материалами уголовного дела в отношении бывшего министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, в данный момент судьи исследуют 16-й том материалов из более чем 50, которые насчитываются в деле.

Справка УНИАН. Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря 2010 года. Он содержится в Лукьяновском СИЗО.

Печерский районный суд Киева с конца мая 2011 года рассматривает дело Ю.ЛУЦЕНКО.

По данным Генпрокуратуры, Ю.ЛУЦЕНКО инкриминируется завладение чужим имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц, превышение власти или служебных полномочий, приведших к тяжелым последствиям, и злоупотреблению властью, совершенное сотрудником правоохранительного органа.