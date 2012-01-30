В Одесской мэрии начались кадровые чистки

Исполняющим обязанности первого заместителя городского председателя Одессы назначен Николай ИЛЬЧЕНКО, ранее работавший в должности вице-мэра Одессы.

Об этом сообщили сегодня УНИАН в Управлении информации горсовета.

Первый заместитель городского председателя, утвержденный первой сессией Одесского горсовета 6 созыва Сергей ЧЕРНЕНКО, написал заявление об уходе в отставку, которое подписал мэр города Алексей КОСТУСЕВ.

Кроме того, уволены с занимаемых должностей по собственному желанию руководители структур транспортного комплекса. В частности, директор КП «Автотранспортное хозяйство Одесского горисполкома» Иван КОЕВ и начальник транспортного комплекса горсовета Александр СОШЕНКО.

По некоторым сведениям, в ближайшее время на должность вице-мэра Одессы может быть назначен Анатолий КОВАЛЕВ - один из нынешних советников городского председателя.

Как сообщалось, нынешний и.о. первого вице-мэра Одессы Н.ИЛЬЧЕНКО был задержан 23 сентября прошлого года представителями столичных правоохранительных органов по подозрению в причастности ко взяточничеству. Вместе с ним были задержаны депутат Одесского горсовета от Партии регионов Олег ГОЦУЛЯК и начальник КП "Побережье" Олег КУХТЕЙ.

Некоторое время Н.ИЛЬЧЕНКО находился в Лукьяновском СИЗО в Киеве, затем был освобожден из-под стражи.