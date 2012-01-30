Вовк - Луценко: Почему Вы думаете, что скоро будет приговор?

Председательствующий в судебном процессе над бывшим министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО судья Печерского райсуда Киева Сергей ВОВК дал понять подсудимому, что не исключает направления на дорасследование его дела.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ответ на реплику Ю.ЛУЦЕНКО по поводу того, что если суд ускорил рассмотрение его дела, то это означает, что скоро будет вынесен приговор.

«Почему Вы думаете, что скоро будет приговор? Возможно, дело будет направлено на дополнительное расследование», - сказал в ответ С.ВОВК.

В настоящее время суд исследует 13-й том материалов уголовного дела Ю.ЛУЦЕНКО.