Луценко: Мы все-таки живем по Оруэллу

Бывший министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что суд, оставив сегодня его под стражей, продемонстрировал фальшивость лозунгов украинских властей о евроинтеграции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня журналистам в ходе судебного заседания через своих адвокатов.

«Сегодня, как и ожидалось, суд, как одна из ветвей украинской власти, продемонстрировал фальшивость лозунгов о европейском выборе Украины, который озвучивает команда ЯНУКОВИЧА. Мы все-таки живем по Оруэллу: ложь – это правда, война – это мир, ненависть - любовь», - заявил Ю.ЛУЦЕНКО.

По его словам, следствием такого решения суда и его отношения к рекомендациям ПАСЕ будет «брезгливое дистанцирование европейцев от лживого и авторитарного режима. Другое следствие зависит от граждан Украины, большинство из которых декларируют европейский вектор развития. Он звучит очень просто: хочешь в Европу, голосуй против Партии регионов».

Как сообщал УНИАН, 26 января на сессии в Страсбурге ПАСЕ приняла резолюцию “Функционирование демократических институтов в Украине”. В документе ПАСЕ, в частности, выразила обеспокоенность состоянием здоровья заключенных экс-министра внутренних дел Ю.ЛУЦЕНКО, бывшего в.и.о министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО и экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

ПАСЕ призвала украинские власти немедленно освободить Ю.ЛУЦЕНКО и В.ИВАЩЕНКО.

В то же время ПАСЕ призвала разрешить без предварительных условий провести обследование состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО и в случае необходимости – предоставить разрешение на лечение независимыми медиками за пределами пенитенциарного заведения.

Сегодня, 30 января, Печерский райсуд Киева отказался освободить из-под стражи Ю.ЛУЦЕНКО, несмотря на резолюцию ПАСЕ.