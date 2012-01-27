В Северодонецке 1 февраля над мэрией поднимут красный флаг

Красное знамя Победы поднимут над зданием Северодонецкого городского совета (Луганская область) 1 февраля 2012 года. Об этом УНИАН сообщил депутат Северодонецкого горсовета от КПУ Павел КОРЧАГИН.

По его словам, такое решение единогласно приняли депутаты в ходе сессии, которая состоялась сегодня, 27 января 2012 года.

«Я подготовил проект решения о всемирно-историческом значении победы советского народа в Великой Отечественной войне, которая стала решающим фактором в ходе Второй мировой, и предложил депутатам поднять Знамя Победы в Северодонецке 1 февраля - в День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков», – рассказал депутат.

Он отметил, что при принятии решения депутаты руководствовались ст. 2 Закона Украины "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг"., а также ст. 25 Закона Украины "О местном самоуправлении в Украине".

«Кроме того, депутаты рекомендовали руководителям предприятий и учебных заведений города последовать их примеру и установить Красное знамя Победы рядом с Государственным флагом Украины», – добавил П.КОРЧАГИН.