Конференция «Роль Церкви в развитии и предоставлении паллиативной помощи»

Накануне всемирного Дня борьбы против рака, с 30 января по 1 февраля 2012 года, по инициативе ВГО «Украинская лига содействия развитию паллиативной и хосписной помощи» состоится межконфессиональная конференция для богопосвяченных лиц на тему: «Роль Церквей и религиозных организаций в развитии и предоставлении паллиативной помощи в Украине».

В рамках конференции ее участники имеют возможность посетить учебный курс отца Арнальдо ПАНГРАЦЦИ, профессора Международного Богословского Института душпастырства в сфере здравоохранения (Рим, Италия).

Официальное открытие мероприятия, во время которого участников конференции благословят патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет и архиепископ Украинской греко-католической церкви Любомир (ГУЗАР), состоится 30 января в 10.00 в конференц-зале Национального педагогического университета им. М. Драгоманова.

Адрес проведения конференции: г. Киев, улица Пирогова, 9, 2-й этаж (ст. метро «Университет»).

Справки по телефонам: (067) 402-91-80; 239-72-43.