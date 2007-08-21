В Украине только пять областей - доноры, остальные - дотационные

Реформа местного самоуправления должна расширить права региональных властей, заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в понедельник в эфире Черниговской областной ТРК „Сивер-центр”.

„Реформа местного самоуправления назрела, ее нужно проводить”, - сказал он.

Как объяснил руководитель правительства, только пять областей в Украине являются донорами, остальные – дотационные. Поэтому, по мнению В.ЯНУКОВИЧА, следует предоставить больше прав местному самоуправлению и создать мотивацию для развития депрессивных территорий.

„Расширение прав регионов, создание условий для развития самоуправления – подход, который позволяет руководить ситуацией на местах”, - подчеркнул премьер.

По мнению В.ЯНУКОВИЧА, гибкий механизм управления территориями с предоставлением преимуществ местным властям будет способствовать росту ответственности региональной власти перед населением.

В то же время он призвал подойти к реформе взвешенно. Премьер отметил, что процесс передачи прав регионам должен быть постепенным и контролировать его должно государство.

„Нам нужно, чтобы реформа началась и шла в направлении передачи прав регионам, но нужно держать руку на пульсе этого процесса”, - отметил В.ЯНУКОВИЧ.

Он сказал, что рассматривает реформу местного самоуправления как составляющую конституционной реформы и не определяет временные рамки ее проведения.