БЮТ хочет, чтобы ПАСЕ пригрозила Украине санкциями

Депутаты от фракции "БЮТ-Батькивщина", члены украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) хотят, чтобы ПАСЕ пригрозила Украине санкциями.

Об этом говорится в одной из десяти поправок к проекту резолюции ПАСЕ по Украине, подготовленных депутатами, текстом которых располагает УНИАН.

"Ассамблея, будучи глубоко обеспокоена последними событиями, связанными с преследованиями членов бывшего правительства в Украине, намерена пересмотреть полномочия украинской делегации соответственно правилу 9 Правил процедуры, в случае, если лица, названные в этой резолюции не будут освобождены до открытия апрельской части сессии 2012 года", – говорится в одной из поправок.

4 поправки, подготовленные депутатами от БЮТ, касаются дел, возбужденных против бывшего премьер-министра Украины, лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО.

В поправках, в частности, предлагается признать, что суд над Ю.ТИМОШЕНКО не базировался на верховенстве права и европейских стандартах; призвать Президента Виктора ЯНУКОВИЧА использовать все возможности его власти для немедленного освобождения бывшего премьер-министра; выразить обеспокоенность ухудшением состояния здоровья Ю.ТИМОШЕНКО, призвать к проведению ее немедленного медицинского осмотра, по возможности, с участием иностранных экспертов; признать Ю.ТИМОШЕНКО политическим заключенным.

Кроме того, депутаты от БЮТ подготовили предложения, касающиеся выражения обеспокоенности систематическим нарушением права на собрания, а также с призывом к украинским властям немедленно принять закон о мирных собраниях, который отвечает европейским стандартам и рекомендациям Венецианской комиссии.

Еще одна поправка предусматривает выражение Ассамблеей убеждение в том, что следующие парламентские выборы в Украине не могут считаться честными, если заключенные лидеры оппозиционных партий будут лишены возможности участвовать в них.

В настоящее время неизвестно, сколько поправок, подготовленных депутатами от БЮТ, были зарегистрированы в Секретариате ПАСЕ до 17:00 по киевскому времени – последнего возможного срока подачи поправок.

Напомним, 26 января сессия ПАСЕ планирует рассмотреть проект резолюции по Украине.