21-летнего парня в Киевском СИЗО убила неработающая розетка?

Прокурор столицы Анатолий МЕЛЬНИК поручил провести проверку относительно обстоятельств смерти заключенного в Киевском СИЗО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

При этом в сообщении отмечается, что погибший от поражения электрическим током заключенный пытался самостоятельно отремонтировать неработающую электрическую розетку в камере содержания.

Этот молодой человек обвинялся в совершении тяжкого преступления и на протяжении последних 3-х месяцев находился в следственном изоляторе. Уголовное дело в отношении него направлено в Шевченковский районный суд г. Киева для рассмотрения по существу.

На данный момент по поручению прокурора Киева Шевченковским РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве проводится доследственная проверка по факту смерти заключенного и прокуратурой Шевченковского района столицы – относительно нарушения правил техники безопасности в СИЗО.

Также Управлением Государственной пенитенциарной службы в городе Киеве и Киевской области начата служебная проверка.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной пенитенциарной службы Украины, вчера, 24 января, в 22.30 в Киевском СИЗО убило током 21-летнего арестованного. «Через три минуты прибыли сотрудники оперативной службы и сразу медики, которые, к сожалению, вынуждены были констатировать смерть молодого человека», - отметили в пенитенциарной службе.