99% рекомендаций Совета Европы к проекту УПК учтены

Проект Уголовного процессуального кодекса, внесенный Президентом, соответствует европейским стандартам в сфере уголовной юстиции и основан на принципах Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Об этом на круглом столе, посвященном обсуждению проекта УПК, заявил глава офиса Совета Европы в Украине Владимир Ристовски.

«Я могу положиться на слова наших экспертов в том, что на сегодня 99% наших рекомендаций были учтены... Так что мы позитивно оцениваем разработку этого документа и его последующее принятие, - сказал он. - Что касается недостатков, указанных в ходе дискуссии, то они могут быть устранены в ближайшее время».

По мнению господина Ристовски, следующим шагом должно стать преодоление коррупции: «Надеюсь, объединенные усилия международного сообщества, сотрудничество с международными организациями помогут в осуществлении адекватных реформ в Украине и преодолении коррупции. Безусловно, это потребует проведения новых реформ, в частности реформы системы государственного управления».