Азарова пикетируют собаки

Несколько десятков человек пикетируют Кабмин, требуя немедленно прекратить физическое истребление животных коммунальными службами по всей стране.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции отмечают, что они не представляют никакой организации и узнали об акции из Facebook, где было объявлена и организована акция в защиту бездомных животных «Stop it». Протестующие держат плакаты с лозунгами «Опыт Европы вместо убийств» и пр.

Кроме того, возле Кабмина есть и несколько собак, которых привели с собой хозяева, принимающие участие в акции. Также организаторы установили динамик, из которого раздается тревожный собачий лай.

Протестующие также требуют изменить состав рабочей группы при Министерстве экологии по разработке нормативно-правовой базы для реализации требований Закона «О защите животных от жестокого поведения». Также они требуют обязать правоохранительные органы расследовать и прекратить деятельность догхантеров (охотников на собак). Кроме того, участники акции требуют изменить подход к решению проблемы бездомных животных, используя европейский опыт, а именно: забрать эту функцию от коммунальных предприятий, которые не заинтересованы в том, чтобы уменьшать количество бездомных животных гуманным путем, и передать ее общественным организациям по защите животных.

Участники акции отмечают, что в последнее время убийства бездомных животных приобрели массовый характер в связи с попыткой властей на местах «зачистить» подведомственные территории накануне Евро-2012. При этом они отмечают, что от яда, который, по их словам, разбрасывают на улицах коммунальщики, часто погибают и домашние животные.