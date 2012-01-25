В Казахстане арестован редактор оппозиционной газеты

В Казахстане приостановлен выход газеты "Взгляд", вся документация издания, включая бухгалтерскую, изъята сотрудниками Комитета национальной безопасности в ходе обысков в редакции в Алма-Ате.



Как передает Радио Свобода, редактор газеты Игорь Винявский взят под стражу и помещен в следственный изолятор. Он обвиняется по статье 170 Уголовного кодекса Казахстана: "Призывы к насильственному свержению или изменению конституционного строя, совершенные с использованием средства массовой информации". Ему грозит до семи лет лишения свободы.



Задержан и лидер незарегистрированной оппозиционной партии "Алга" ("Вперед") Владимир Козлов, который также помещен в изолятор. Обыски и изъятия документации проведены в офисе партии и в доме Владимира Козлова. Как объяснили в Комитете национальной безопасности, эти действия проводятся в рамках расследования дела о беспорядках в Жанаозене в декабре прошлого года, когда погибли шестнадцать человек.



По версии следствия, за спиной зачинщиков беспорядков стояли подстрекатели из числа оппозиционеров.