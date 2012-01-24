В ПАСЕ так и не поняли математику от регионалов

Комитет по вопросам правил процедуры, иммунитета и институционных дел Парламентской ассамблеи Совета Европы подтвердил полномочия украинской делегации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом украинским журналистам в Страсбурге сообщил после завершения заседания комитета его председатель Эжидиус ВАРЕЙКИС.

«Я как председатель комитета в письменном виде обращусь к президенту ПАСЕ с тем, что между ПАСЕ и Верховной Радой Украины нет достаточной коммуникации, что нам не очень понятны принципы формирования делегации», - сказал он. По его словам, комитет не понимает, каким образом происходят изменения в составе украинской делегации в случае изменения пропорционального представительства политических партий и групп в украинском парламенте.

По словам Э.ВАРЕЙКИСА, после этого президент ПАСЕ может направить соответствующее письмо председателю Верховной Рады Украины.

Председатель украинской делегации в ПАСЕ Иван ПОПЕСКУ заявил украинским журналистам о том, что он не видит на сегодняшний день проблем с составом украинской делегации.

По его словам, даже при условии применения математических правил оппозиция на сегодняшний день имеет соответствующее представительство в составе делегации.

Так, по словам И.ПОПЕСКУ, исходя из того, что в Верховной Раде 450 депутатов, а в составе делегации в ПАСЕ – 12 постоянных членов, фракция "БЮТ-Батькивщина" имеет право на 2,7 места в составе делегации, а представлена тремя депутатами; фракция «Наша Украина – Народная самооборона» имеет право на 1,7, а представлена двумя депутатами.

При этом И.ПОПЕСКУ выразил убеждение, что вопрос о составе делегации был поднят преднамеренно накануне рассмотрения на сессии ПАСЕ резолюции о выполнении Украиной обязательств перед Советом Европы.

«Те, кто задумал эту нехорошую игру, они проиграли», - сказал И.ПОПЕСКУ.

Представитель оппозиции, народный депутат Ольга ГЕРАСИМЮК, в свою очередь, отметила, что главной целью оппозиционных депутатов было привлечь внимание ПАСЕ к проблемам с формированием состава украинской делегации. «Мы не добивались лишения полномочий всей делегации», - подчеркнула она.

Депутат отметила, что на сегодняшний день вопрос формирования делегации остается непонятным даже для украинских депутатов. При этом О.ГЕРАСИМЮК обратила внимание на то, что Комитет ВР по иностранным делам не обсуждал вопрос внесения изменений в формирование делегации или представления в делегации независимых или внефракционных депутатов.

Как сообщал УНИАН, 23 января группа Европейской народной партии в ПАСЕ подвергла сомнению полномочия украинской делегации, поскольку трое ее членов - Валерий ПИСАРЕНКО, Владимир ПИЛИПЕНКО и Александр ФЕЛЬДМАН - записаны как представители фракции "БЮТ-Батькивщина", хотя больше не принадлежат к этой фракции.

Лидеры парламентских фракций “БЮТ-Батькивщина” Андрей КОЖЕМЯКИН и “Наша Украина – Народная самооборона” Николай МАРТЫНЕНКО просили президента ПАСЕ Мевлута ЧАВУШОГЛУ ходатайствовать перед сессией ПАСЕ не подтверждать полномочия членов украинской делегации в ПАСЕ В.ПИЛИПЕНКО, В.ПИСАРЕНКО и А.ФЕЛЬДМАНА.