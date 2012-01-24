Попов обещает киевлянам сэкономить их время в очередях

Количество обращений в Городской разрешительный центр Киева с начала года возросло в 13 раз.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации со ссылкой на результаты инспекционной поездки в разрешительный центр председателя КГГА Александра ПОПОВА.

В связи со значительным ростом количества обращений председатель КГГА поручил срочно исправить недостатки в работе центра, а именно - касающиеся кадрового дефицита.

Государственные администраторы не успевают обслуживать все обращения. Именно поэтому было принято решение увеличить количество штатных единиц в разрешительном центре на 20 человек. В настоящее время продолжается конкурс на замещение этих должностей.

«Это реформа, которую еще нужно пройти и отработать все нюансы. Сегодня нам критически не хватает государственных администраторов. Здесь образуются огромные очереди. Впрочем, процедура назначения госадминистраторов, в соответствии с законом, требует определенного времени, проведения конкурса и подготовки. Убежден, что на конец февраля мы решим эту проблему и еще 20 администраторов начнут работать в нашем городском разрешительном центре. А это значительно улучшит ситуацию», – сказал А.ПОПОВ.

В настоящее время в Городском разрешительном центре киевляне могут получить 64 вида разрешительных документов и консультации по принципу «единого окна». С 1 февраля количество таких разрешений должно увеличиться до 143.

Функционирование разрешительных центров является первым шагом к внедрению глобальной программы «электронное правительство», которая должна кардинально побороть бюрократию, улучшить бизнес-климат, работу малого и среднего бизнеса и способствовать внедрению инвестиционных проектов, подчеркнул председатель КГГА.

«Мы заявили о намерении реализовать проект электронного управления. И эта задача обязательно будет выполнена уже в ближайшее время – мы хотим достичь того уровня, когда человек может ограничиться единственным визитом в разрешительный центр или, даже не приходя, получить соответствующие услуги и документы. Значительную часть этого процесса мы планируем перевести в режим Интернет-сотрудничества. И эта технология сейчас дорабатывается», – сообщил председатель КГГА.

А.ПОПОВ напомнил, что в этом году в Киеве должны открыться центры административных услуг в каждом районе города. В районных разрешительных центрах будут выдавать 71 вид административных документов. Первый такой центр заработал в конце 2011 года в Соломенском районе.

Предусмотрено, что благодаря введению разрешительных центров значительно сократится время, которое тратят киевляне на получение справок, свидетельств и других документов.