Азаров провел на встречу с собой одну «неравнодушную к дискуссиям»

Представителя гражданского движения «Отпор» Екатерину ЧЕПУРУ пропустили на встречу премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА с общественностью, на которой обсуждается законопроект о высшем образовании.

Как передает корреспондент УНИАН, Н.АЗАРОВ в начале встречи с общественностью сказал, что ему сообщили о том, что представителей движения «Отпор» не пускают в здание Клуба Кабинета министров для участия во встрече.

«Поприветствуем эту инициативу. Пусть выберут одного человека, который зайдет в зал. Они не равнодушны к этим дискуссиям. Поэтому давайте их выслушаем», - сказал Н.АЗАРОВ.

После этого Е.ЧЕПУРУ впустили в Клуб Кабмина, и она прошла в зал заседаний.

Как сообщал УНИАН, сегодня представители гражданского движения «Отпор» провели возле здания правительства акцию протеста с требованием разрешить им принять участие во встрече общественности с премьер-министром, на которой обсуждаются предложения к законопроекту о высшем образовании.