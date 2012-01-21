Янукович постоял перед «Неупиваемой чашей»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ 20 января посетил храм святителя Михаила, первого митрополита киевского, находящийся на территории Первой клинической больницы Киева.

Об этом сообщает официальный сайт УПЦ.

Главу Украинского государства встречал сонм клириков во главе с настоятелем храма протоиереем Романом БАРАНОВСКИМ, а также сестричество великомученницы Елизаветы. Президента В.ЯНУКОВИЧА сопровождали представители госаппарата во главе с главой Администрации Президента Сергеем ЛЕВОЧКИНЫМ.

Соборным чином, во главе с настоятелем храма протоиереем Р.БАРАНОВСКИМ был отслужен благодарственный молебен перед иконой Богоявления Господня и иконой Богородицы «Неупиваемая чаша».

После молебна настоятель храма рассказал Президенту историю храма и о находящихся в нем многочисленных святынях православного мира, привезенных из паломнических поездок по святым местам Ближнего Востока и Греции. Президент побывал в усыпальнице основателя храма и приложился к святыням.

В завершении посещения настоятель храма, клирики и сестричество поздравили главу государства с прошедшими праздниками Рождества и Крещения Господня, пожелали сил духовных и телесных, мудрости в управлении государством. В ответ В.ЯНУКОВИЧ поблагодарил духовенство храма и общину за активную социальную работу и молитву, пожелал, чтобы храм был и далее местом спасения и просвещения для многих православных граждан нашего государства.